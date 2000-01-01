Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Решение проблемы пробок на прибрежном шоссе   | Фото:20.11 14:41   MIGnews.com

Решение проблемы пробок на прибрежном шоссе  

Эгед и Министерство транспорта вводят новый автобусный маршрут №704 из Хадеры в Тель-Авив, который проследует по линии «Натив плюс» на протяжении всего пути.  

Основной идеей введения нового маршрута является предоставление возможности жителям этого района не пользоваться личным автомобилем для поездок на работу, а быстро и удобно добираться до места и обратно домой автобусом.

При содействии и под руководством Министерства транспорта Эгед вводит новый маршрут №704 – в рамках проекта по поддержанию открытия линии «Натив плюс» из северной части ха-Шарона до Тель-Авива и как часть общей системы установления приоритета общественного транспорта над использованием личного транспорта.

Новый маршрут вводится с целью решения проблемы пробок и заторов, с которой жители округа сталкиваются ежедневно по пути в Тель-Авив с момента открытия линии «Натив плюс». Маршрут №704 будет выделяться особым фирменным дизайном. Автобус проследует от комплекса Village в Хадере до Тель-Авива по всей протяженности линии «Натив плюс» с остановками в ключевых пунктах, таких как развязка а-Сира и Хавацелет, терминал Арлозоров и других. Конечной остановкой маршрута является автобусная остановка ха-Кирия / Азриэли в Тель-Авиве. С этой же остановки маршрут проследует обратно в направлении ха-Шарон.

Основной идеей введения нового маршрута является предоставление возможности жителям этого района не пользоваться личным автомобилем для поездок на работу, а быстро и удобно добираться до своих рабочих мест в Герцлии и Тель-Авиве, а также обратно домой, автобусом. Пассажиры нового маршрута могут доехать до пункта его отправления в комплексе Village в Хадере на своей машине, припарковать ее на бесплатной стоянке, и сесть в автобус, который быстро и с комфортом довезет их до нужного места по линии «Натив плюс».

Чтобы позволить как можно большему количеству пассажиров воспользоваться данной услугой, работа маршрута будет начинаться в 6:00 и продолжаться до поздних вечерних часов при высокой частоте рейсов – 4 автобуса в часы пик.

Информацию о расписании автобусов, маршрутах движения, остановках, ценах и многое другое вы можете найти на сайте www.egged.co.il и по телефону *2800


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
16:18
Израиль не будет переводить дополнительные средства ПА
16:00
Яадут А-Тора: заявление Либермана о харедим – преступление
15:44
США: без эмбарго Иран начнет закупать танки и авиацию
15:30
Либерман: Нетаниягу отдал "Ликуд" в рабство
15:05
ГАРИК КРИЧЕВСКИЙ - Не совсем шансон
14:13
Дело Мани Нафтали: Полиция шантажировала Светлану Городецки
14:04
Рухани о протестах: иранцы победили заговор врага
13:33
Либерман: в отсутствии правительства виноваты обе стороны
13:17
Иран имеет "наибольшую ракетную силу на Ближнем Востоке"
13:05
В Сирии растет напряженность между Россией и Турцией
12:40
Сильнейший пожар в Мевасерет Цион, началась эвакуация  
12:24
Дом, где родился Гитлер превратят в полицейский участок
12:17
Иран перебрасывает в Сирию крылатые ракеты
12:16
Москва осуждает удары Израиля по Сирии
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus