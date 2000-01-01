Решение проблемы пробок на прибрежном шоссе  

Эгед и Министерство транспорта вводят новый автобусный маршрут №704 из Хадеры в Тель-Авив, который проследует по линии «Натив плюс» на протяжении всего пути.
Основной идеей введения нового маршрута является предоставление возможности жителям этого района не пользоваться личным автомобилем для поездок на работу, а быстро и удобно добираться до места и обратно домой автобусом.
При содействии и под руководством Министерства транспорта Эгед вводит новый маршрут №704 – в рамках проекта по поддержанию открытия линии «Натив плюс» из северной части ха-Шарона до Тель-Авива и как часть общей системы установления приоритета общественного транспорта над использованием личного транспорта.
Новый маршрут вводится с целью решения проблемы пробок и заторов, с которой жители округа сталкиваются ежедневно по пути в Тель-Авив с момента открытия линии «Натив плюс». Маршрут №704 будет выделяться особым фирменным дизайном. Автобус проследует от комплекса Village в Хадере до Тель-Авива по всей протяженности линии «Натив плюс» с остановками в ключевых пунктах, таких как развязка а-Сира и Хавацелет, терминал Арлозоров и других. Конечной остановкой маршрута является автобусная остановка ха-Кирия / Азриэли в Тель-Авиве. С этой же остановки маршрут проследует обратно в направлении ха-Шарон.
Основной идеей введения нового маршрута является предоставление возможности жителям этого района не пользоваться личным автомобилем для поездок на работу, а быстро и удобно добираться до своих рабочих мест в Герцлии и Тель-Авиве, а также обратно домой, автобусом. Пассажиры нового маршрута могут доехать до пункта его отправления в комплексе Village в Хадере на своей машине, припарковать ее на бесплатной стоянке, и сесть в автобус, который быстро и с комфортом довезет их до нужного места по линии «Натив плюс».
Чтобы позволить как можно большему количеству пассажиров воспользоваться данной услугой, работа маршрута будет начинаться в 6:00 и продолжаться до поздних вечерних часов при высокой частоте рейсов – 4 автобуса в часы пик.
Информацию о расписании автобусов, маршрутах движения, остановках, ценах и многое другое вы можете найти на сайте www.egged.co.il и по телефону *2800