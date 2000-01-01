20.11 14:13 MIGnews.com

Дело Мани Нафтали: Полиция шантажировала Светлану Городецки

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В начале месяца суд рассматривал иск бывшего домработника в резиденции премьер-министра Биньямина Нетаниягу Мени Нафтали к приближенным премьера.Нафтали, сделавший с 2015 года карьеру на почве “борьбы за социальную справедливость” обвиняет людей Нетаниягу, говоривших, что он намеренно раздул расходы резиденции, в клевете. В ходе суда снова всплыло старое обвинение против Нафтали - но с новыми подробностями.Бывшая работница резиденции премьер-министра Светлана Городецки обвинила Мани Нафтали в сексуальных домогательствах. Полицейские следователи, вместо того, чтобы расследовать дело, стали угрожать ей.Светлана рассказала о том, что творилось в резиденции в 2015 году: “Меня пригласили на допрос в Лахав 433. Они очень настаивали. Конкретно, Ави Ротенберг. Он не просто следователь. Он - какой-то более высокий чин. Первый раз он привез меня на полицейскую станцию и домой. Он был очень приятен сначала. Во время второй встречи он мне сказал, что я могу все рассказать, что бояться мне нечего - премьеру скоро придется уйти”.На уточняющий вопрос: “Премьер-министр?” Светлана ответил: “Да. Но когда он начал давить на меня, увидел, что я не собираюсь говорить то, что ему хочется услышать - он стал реально давить на меня”.Светлана добавил: "Он хотел, чтобы я сказала, что меня подослал премьер-министр. Чтобы я подала жалобу на Мени. Он сказал мне, что меня отправят в Неве Тирца (женская тюрьма), он сильно на меня давил. Я сказала, что я хочу идти домой, но мне не позволили. Мне нужно было идти к доктору, у меня высокое давление. Мне оказали помощь там. Следователь заявил, что я останусь, и что Ави Ротенберг больше не придет - но он пришел”.Светлана говорит: "На меня сильно давили. Орали на меня. Говорили, что премьер-министр заплатил мне, чтобы я подала жалобу. Он мне ничего не платил".На вопрос “Говорил ли с вами премьер-министр об этом (жалобе на Нафтали) Светлана ответила: “Премьер -министр об этом ничего не знал”.Дело против Мени Нафтали было закрыто “за отсутствием доказательств”. Одновременно было закрыто одно из дел против Нетаниягу, в котором его и жену Сару пытались обвинить в “перерасходе государственных средств” в резиденции премьер-министра.Ави Ротенберг - суперинтендант полиции, который вел это дело в Лахав 433. Он был смещен с этой должности после того, как выяснилось, что он поддерживает отношения с Джуди Мозес - родной сестрой олигарха Нохи Мозеса, владельца империи Едиот Ахронот.Премьер-министр прокомментировал вышеописанное так: “Теперь все ясно. Такой метод, Свергнуть премьер-министра любыми средствами - даже посредством шантажа женщины, подавшей жалобу на сексуальные домогательства. Сегодня они делают это против премьера , завтра - против любого гражданина”.