Рухани о протестах: иранцы победили заговор врага

Президент Ирана Хасан Рухани заявил в среду, 20 ноября, после общенациональных протестов против повышения цен на бензин, что иранцы победили "заговор врага" и отпраздновали свою победу. Демонстрации разразились в Исламской Республике в пятницу после объявления, что цена на бензин будет немедленно повышена на 200 процентов.
"Наши люди одержали победу против… заговора врага.", - заявил Рухани в своем выступлении. "Тех анархистов, которые вышли на улицы, было немного", - сказал он.
"Они были организованными, вооруженными анархистами", которые вышли на улицы, "основываясь на заговоре, который вынашивали реакционеры региона, сионисты и американцы", - сказал он, имея в виду Саудовскую Аравию, Израиль и Соединенные Штаты. "Это самая большая демонстрация силы нации Ирана".
"То есть, страна Иран продемонстрировала миру свою бдительность, осознанность, единство и солидарность со всей системой Исламской Республики", добавил он.
Протесты быстро распространились по меньшей мере на 40 городов и населенных пунктов. Официальные лица подтвердили пять смертей, в том числе троих сотрудников службы безопасности, зарезанных "мятежниками". Но лондонская правозащитная организация Amnesty International заявила как минимум о 100 убитых.