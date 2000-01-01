20.11 14:04 MIGnews.com

Рухани о протестах: иранцы победили заговор врага

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Президент Ирана Хасан Рухани заявил в среду, 20 ноября, после общенациональных протестов против повышения цен на бензин, что иранцы победили "заговор врага" и отпраздновали свою победу. Демонстрации разразились в Исламской Республике в пятницу после объявления, что цена на бензин будет немедленно повышена на 200 процентов."Наши люди одержали победу против… заговора врага.", - заявил Рухани в своем выступлении. "Тех анархистов, которые вышли на улицы, было немного", - сказал он."Они были организованными, вооруженными анархистами", которые вышли на улицы, "основываясь на заговоре, который вынашивали реакционеры региона, сионисты и американцы", - сказал он, имея в виду Саудовскую Аравию, Израиль и Соединенные Штаты. "Это самая большая демонстрация силы нации Ирана"."То есть, страна Иран продемонстрировала миру свою бдительность, осознанность, единство и солидарность со всей системой Исламской Республики", добавил он.Протесты быстро распространились по меньшей мере на 40 городов и населенных пунктов. Официальные лица подтвердили пять смертей, в том числе троих сотрудников службы безопасности, зарезанных "мятежниками". Но лондонская правозащитная организация Amnesty International заявила как минимум о 100 убитых.