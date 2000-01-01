Либерман: в отсутствии правительства виноваты обе стороны
Председатель "НДИ" Авигдор Либерман выступил в среду, 20 ноября, по телевидению с заявлением о неспособности "Ликуда" и "Кахоль Лаван" договориться о формировании правительства национального единства. Либерман сказал в своем обращении, что обе стороны виноваты в том, что не смогли договориться о создании правительства единства.
Единственное, что мешало единству, сказал Либерман, это личная вражда, а не серьезные политические проблемы. С одной стороны, "Кахоль Лаван", которые не желают делиться властью, а с другой, "Ликуд", который не желает пойти компромисс в отношении того, что он назвал "мессианским блоком религиозных и правых партий".
"Если вы спросите меня, кто виноват, я отвечу обе". "Я уважаю президента, но я не принимаю его план". Лидер "НДИ" исключил возможность того, что глава "Кахоль Лаван" Бенни Ганц сформирует правительство меньшинства, заявив, что "НДИ" не поддержит такую договоренность.
"Мы не войдем в правительство, прямо или косвенно поддерживаемое Объединенным арабским списком".
Либерман сказал, что страна находится в плену воли арабов и харедим, "истинной антисионистской оси", и упомянул вчерашнее прибытие Сатмара Ребе, который "распределил миллионы долларов", и призвал налоговую инспекцию расследовать это.