20.11 13:17 MIGnews.com

Иран имеет "наибольшую ракетную силу на Ближнем Востоке"

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Агентство военной разведки (DIA) заявляет, что Иран стремится стать доминирующей силой на Ближнем Востоке и уже имеют сильнейший ракетный потенциал в мире. Эксперты также обнаружили, что Исламская Республика быстро продвигается в разработке ударных беспилотников и других ракетных систем."У Ирана есть обширная программа разработки ракет, и размер и совершенство его ракетных сил продолжают расти, несмотря на десятилетия усилий по борьбе с распространением, нацеленных на сдерживание его прогресса", - добавили в DIA. В исследовании объясняется, что Иран считает ракеты стратегической необходимостью, обусловленной ограничением его военно-воздушных сил."Не имея современных военно-воздушных сил, Иран принял баллистические ракеты как средство для нанесения ударов с большой дальности, чтобы отговорить своих противников в регионе - в частности, Соединенные Штаты, Израиль и Саудовскую Аравию - от нападения на Иран", - говорится в докладе.В сообщении говорится, что Иран обладает "самой большой ракетной силой на Ближнем Востоке".Сообщение поступило на фоне обострения напряженности в отношениях между Ираном после серии атак на коммерческие транспортные средства и саудовские нефтяные объекты в этом году. Представитель разведки заявил, что Иран, вероятно, купит танки и самолеты из России и Китая.