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Дом Адольфа Гитлера превратят в полицейский участок | Фото:20.11 12:24   MIGnews.com

Дом, где родился Гитлер превратят в полицейский участок

Дом, в котором родился Адольф Гитлер, превратят в полицейский участок, объявило во вторник, 19 ноября, министерство внутренних дел Австрии после долгих судебных разбирательств. Угловой дом в северном городе Браунау на границе с Германией, где родился 20 апреля 1889 года будущий лидер нацистов, был взят под контроль правительства в 2016 году.

Но судьба здания была предметом длительной судебной тяжбы с семьей Герлинде Поммер, которая владела домом почти столетие. Споры закончились только в этом году, когда верховный суд страны вынес решение о компенсации, которую получит семья за возврат здания.

"Будущее использование дома полицией должно дать четкий сигнал о том, что это здание никогда не станет местом почтения памяти нацизма", - заявил в пресс-релизе министр внутренних дел Вольфганг Песчорн.

В этом месяце будет запущен архитектурный конкурс в масштабах всего ЕС. Высший суд Австрии в начале этого года постановил, что Поммер имела право на компенсацию в размере около 810 000 евро (900 000 долл. США), меньше, чем она запрашивала.

С 1970-х годов Поммер сдавала в аренду имущество площадью 800 квадратных метров, в котором также есть несколько гаражей и парковочных мест, расположенных за главным зданием. Правительство платило ей около 4800 евро в месяц и использовало его как центр для людей с ограниченными возможностями.

Но это соглашение распалось в 2011 году, когда семья отказалась выполнять необходимые ремонтные работы, а также отказался продавать его. С тех пор здание пустовало. В какой-то момент министерство внутренних дел настаивало на его сносе, но планы натолкнулись на яростное сопротивление со стороны политиков и историков.


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