20.11 12:17 MIGnews.com

Иран перебрасывает в Сирию крылатые ракеты

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Директор Национального Института исследований Безопасности, бывший начальник военной разведки АМАН генерал Амос Ядлин дал интервью каналу Кан Бет.Комментируя атаку израильских ВВС против целей иранских Сил Аль-Кудс Ядлин заявил: “Сирийцы знают, что только существует только одно государство в регионе, столкновения с которым режим Асада не переживет. Поэтому они так осторожны. Обе стороны формулируют политику ответа. Мы видели, что иранцы несколько дней ничего не предпринимали после атаки, которая приписывается Израилю, но когда обе стороны прибегают к немедленному ответу, вариант один - эскалация. Я не думаю, что кто-то заинтересован в тотальной войне. Мы дали умеренный, но твердый ответ. Они, несомненно, вдохновились атаками в Саудовской Аравии. Но они знают, что мы - не Саудовская Аравия, и поэтому они используют Силы Аль-Кудс”.Ядлин продолжил: “Израиль нанес удар в районе Дамаска - и это больше имеет отношение к русским и сирийцам, нежели к иранцам. наша проблема - иранская база на границе Сирии и Ирака, и возможной доставкой туда крылатых ракет, которые могут достигнуть Израиля. У сирийцев нет выбора, как ответить. И они ответили, чем было. С их точки зрения, огонь ПВО - это ответ Но они очень хорошо понимают, что режим Асада не переживет столкновения только с одной страной на Ближнем Востоке. И эта страна - не Турция и не Ирак, но Государство Израиль”.