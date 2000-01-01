Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Иран перебрасывает в Сирию крылатые ракеты 20.11 12:17   MIGnews.com

Иран перебрасывает в Сирию крылатые ракеты

Директор Национального Института исследований Безопасности, бывший начальник военной разведки АМАН генерал Амос Ядлин дал интервью каналу Кан Бет.

Комментируя атаку израильских ВВС против целей иранских Сил Аль-Кудс Ядлин заявил: “Сирийцы знают, что только существует только  одно государство в регионе, столкновения с которым режим Асада не переживет. Поэтому они так осторожны. Обе стороны формулируют политику ответа. Мы видели, что иранцы несколько дней ничего не предпринимали после атаки, которая приписывается Израилю, но когда обе стороны прибегают к немедленному ответу, вариант один - эскалация. Я не думаю, что кто-то заинтересован в тотальной войне. Мы дали умеренный, но твердый ответ. Они, несомненно, вдохновились атаками в Саудовской Аравии. Но они знают, что мы - не Саудовская Аравия, и поэтому они используют Силы Аль-Кудс”.

Ядлин продолжил: “Израиль нанес удар в районе Дамаска - и это больше имеет отношение к русским и сирийцам, нежели к иранцам. наша проблема - иранская база на границе Сирии и Ирака, и возможной доставкой туда крылатых ракет, которые могут достигнуть Израиля. У сирийцев нет выбора, как ответить. И они ответили, чем было. С их точки зрения, огонь ПВО - это ответ Но они очень хорошо понимают, что режим Асада не переживет столкновения только с одной страной на Ближнем Востоке. И эта страна - не Турция и не Ирак, но Государство Израиль”.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
13:05
В Сирии растет напряженность между Россией и Турцией
12:40
Сильнейший пожар в Мевасерет Цион, началась эвакуация  
12:24
Дом, где родился Гитлер превратят в полицейский участок
12:16
Москва осуждает удары Израиля по Сирии
12:01
Сын бывшего президента Германии зарезан во время лекции
11:41
Жертва Холокоста обнял нацистского надзирателя в зале суда
11:24
Израиль: мы приближаемся к голове иранского спрута
11:00
Стартап по спасению планеты Билла Гейтса достиг прорыва
10:32
Иран может купить российское и китайское оружие
10:30
Космос - сфера военной деятельности, - Столтенберг
10:03
Отчет: в израильских авиаударах в Сирии убито 11 человек
10:00
Стрельба в Галилее: есть пострадавшие
09:49
Пентагон: вывод войск из Сирии позволит ISIS восстановиться
09:45
Голландия выступила против маркировки товаров из поселений
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus