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Израиль: мы приближаемся к голове иранского спрута 20.11 11:24   MIGnews.com

Израиль: мы приближаемся к голове иранского спрута

Источник в службах безопасности Израиля дал интервью газете Маарив .

Источник сообщил, что кроме шести батарей сирийских ПВО, в ходе атак ВВС Израиля минувшей ночью были уничтожены “еще два сирийских военных объекта на Голанах”.

Источник сообщил: “Мы изменяем уравнение силы и мы меняем правила игры. Мы все время следим за Югом - и мы ответим на любой, даже “случайный “ обстрел, даже если ущерб был невелик, наша реакция будет многократно сильнее. Мы не потерпим того, чтобы Иран обстреливал Израиль”.

Источник предупредил: “После вчерашнего обстрела, мы не будем говорить и издавать декларации. Мы будем атаковать без предупреждения”.

Источник продолжил: “Иранский спрут повсюду просовывает свои щупальца. Мы пока не носили удара по его голове - но он чувствует, что происходит с его щупальцами”.

Израильтяне также предприняли атаку “с учетом внутренней ситуации в Иране, которая является наиболее серьезной с момент исламской революции”.

Израиль “говорит иранскому народу - вы древний и уважаемый народ, но ваш режим разбазаривает ваш национальный капитал и ваши ресурсы на инвестиции в терроризм. Займитесь ими”.

Источник заявил: “События прошлой недели продемонстрировали, что мы можем достать любого террориста. События прошлой ночи показали, что мы можем применить куда более массированную силу против Ирана”.


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