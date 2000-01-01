20.10 08:15 MIGnews.com

Джонсон потребовал отсрочку Brexit и тут же от нее отказался

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Парламент Великобритании вынудил премьер-министра Соединенного Королевства Бориса Джонсона попросить Европейский Союз об очередной отсрочке Brexit.Об этом сообщает BBC со ссылкой на свои источники на Даунинг-стрит.По данным СМИ, премьер отправил в Брюссель соответствующее письмо, однако подписывать его не стал. Это письмо сопровождалось вторым – уже за подписью Джонсона - в котором он выражает мнение, что очередная задержка выхода страны из ЕС будет ошибкой.Глава Европейского совета Дональд Туск в социальной сети Twitter подтвердил получение письма с просьбой об отсрочке, сообщив, что вынужден проконсультироваться с лидерами ЕС о продлении срока выхода Британии из Евросоюза.Во втором письме, которое Джонсон все-таки подписал, он указывает, что считает отсрочку ошибкой и просит лидеров ЕС обратиться к британским парламентариям с просьбой пересмотреть их решение и все-таки проголосовать за сделку по выходу из Евросоюза в намеченный срок до 31 октября.Стоит отметить, что парламентарии даже не стали рассматривать новую сделку о "разводе" с Евросоюзом, которую накануне премьер-министр согласовал с лидерами Евросоюза. Оппозиция сходу заявила, что не доверяет Джонсону, поскольку считает, что он очень уж вольно обращается с фактами. Опасения разделили даже некоторые однопартийцы премьера, решив подстраховаться от беспорядочного Brexit.Один из парламентариев Оливер Летвин внес поправку, запрещающую выносить соглашение с ЕС на голосование, пока не будут приняты все законы, необходимые для упорядоченного Brexit в срок до 31 октября. Депутаты поддержали его 322 голосами против 306.