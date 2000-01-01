20.10 07:42 MIGnews.com

Протесты в Ливане: правительство трещит по швам

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Партия "Христианские ливанские силы" покидает коалиционное правительство на фоне массовых акций протеста против повышения налогов и высокого уровня коррупции в стране.Такое решение в субботу, 19 октября, принял ее глава Самир Джегеа после того, как активисты прошли маршами по Бейруту и другим крупным городам страны, сообщает AFP."Мы убеждены, что правительство не способно предпринять необходимые шаги для стабилизации ситуации. Поэтому блок решил попросить своих министров уйти в отставку из правительства", - подчеркнул Джегеа.Отметим, Ливан имеет одно из худших в мире соотношений внешнего госдолга к уровню ВВП, из-за чего правительство вынуждено было принять в июле "бюджет строгой экономии".