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Протесты в Ливии: христианская партия покидает правительство | Фото:20.10 07:42   MIGnews.com

Протесты в Ливане: правительство трещит по швам

Партия "Христианские ливанские силы" покидает коалиционное правительство на фоне массовых акций протеста против повышения налогов и высокого уровня коррупции в стране.

Такое решение в субботу, 19 октября, принял ее глава Самир Джегеа после того, как активисты прошли маршами по Бейруту и другим крупным городам страны, сообщает AFP.

"Мы убеждены, что правительство не способно предпринять необходимые шаги для стабилизации ситуации. Поэтому блок решил попросить своих министров уйти в отставку из правительства", - подчеркнул Джегеа.

Отметим, Ливан имеет одно из худших в мире соотношений внешнего госдолга к уровню ВВП, из-за чего правительство вынуждено было принять в июле "бюджет строгой экономии".


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