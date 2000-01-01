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Курдский чиновник призвал Израиль вмешаться | Фото:21.10 07:22   MIGnews.com

Курдский чиновник призвал Израиль вмешаться

Представитель сирийских демократических сил призвал Израиль принять меры против военной операции Турции в Сирии.

Об этом сообщает The Times of Israel.

Чиновник, пожелавший говорить на условиях анонимности, выразил уверенность, что еврейский народ не будет пренебрегать тяжелым положением курдов на севере Сирии.

"Государство Израиль должно приложить усилия для того, чтобы положить конец этой войне, которая убивает женщин и детей и изгоняет мирных жителей из их домов. Я уверен, что еврейский народ лучше всех понимает положение курдов, потому что он переживал подобные опасности на протяжении большей части своей истории. Я уверен, что Израиль не будет бездействовать, поскольку наш регион сталкивается с террором Турции", – сказал чиновник.

Анкара начала наступление 9 октября на северо-востоке Сирии. Операция называется "Источник мира". После переговоров с США Турция согласилась приостановить наступление на севере Сирии на 120 часов (пять дней) для выхода курдских повстанцев из приграничных районов.

20 октября курды и гражданские лица начали эвакуацию из осажденного сирийского города в рамках соглашения о пятидневном прекращении огня и выводе сил из "безопасной зоны".


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