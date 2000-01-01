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Протесты в Ливане: премьер готов пойти на уступки | Фото:20.10 21:50   MIGnews.com

Протесты в Ливане: премьер готов пойти на уступки

Премьер-министр Ливана Саад Харири на фоне массовых протестов представил экономический план, который должен способствовать выходу из экономического кризиса.

Об этом сообщает Reuters.

По данным издания, план включает сокращение зарплаты для действующих и бывших министров на 50%, увеличение налогов для банков и страховых компаний на 25%, установление потолка для зарплат судей и чиновников, а также приватизацию телекоммуникационных компаний, капитальную реконструкцию системы электроснабжения. Более того, Харири предложил отказаться от дополнительных налогов на население.

Уточняется, что премьер выдвинул ультиматум: он подаст в отставку, если за 72 часа не будет утвержден соответствующий план.

Тем временем, всеобщая конфедерация трудящихся поддержала массовые акции протеста населения и объявила о проведении в понедельник общенациональной забастовки.

"Мы считаем требования демонстрантов справедливыми и призываем к ответу коррупционеров, причастных к расхищению общественных фондов", - сказано в заявлении.

Первыми о проведении забастовки объявили синдикаты госслужащих, банковских клерков и преподавателей школ и вузов. К демонстрантам присоединились также отставные военные, которые выступали основной силой в ходе уличных протестов в мае-июле в период утверждения госбюджета на 2019 финансовый год.

Массовые акции протеста проходят в Ливане четвертый день после объявления правительства о намерении ввести налог на общение с использованием протокола VoIP, на котором основаны такие сервисы, как WhatsApp и Skype.


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