Протесты в Ливане: премьер готов пойти на уступки

По данным издания, план включает сокращение зарплаты для действующих и бывших министров на 50%, увеличение налогов для банков и страховых компаний на 25%, установление потолка для зарплат судей и чиновников, а также приватизацию телекоммуникационных компаний, капитальную реконструкцию системы электроснабжения. Более того, Харири предложил отказаться от дополнительных налогов на население.
Уточняется, что премьер выдвинул ультиматум: он подаст в отставку, если за 72 часа не будет утвержден соответствующий план.
Тем временем, всеобщая конфедерация трудящихся поддержала массовые акции протеста населения и объявила о проведении в понедельник общенациональной забастовки.
"Мы считаем требования демонстрантов справедливыми и призываем к ответу коррупционеров, причастных к расхищению общественных фондов", - сказано в заявлении.
Первыми о проведении забастовки объявили синдикаты госслужащих, банковских клерков и преподавателей школ и вузов. К демонстрантам присоединились также отставные военные, которые выступали основной силой в ходе уличных протестов в мае-июле в период утверждения госбюджета на 2019 финансовый год.
Массовые акции протеста проходят в Ливане четвертый день после объявления правительства о намерении ввести налог на общение с использованием протокола VoIP, на котором основаны такие сервисы, как WhatsApp и Skype.