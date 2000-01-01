Беннет заступился за Нетаниягу и обвинил систему правосудия
Лидер партии "Ха-Ямин ха-Хадаш" Нафтали Беннет заступился за Биньямина Нетаниягу по поводу уголовного обвинения по трем делам о коррупции.
Как сообщает The Times of Israel, он обвинил систему правосудия в попытке "свергнуть" премьер-министра по политическим причинам.
"Если системе правосудия удастся свергнуть Нетаниягу, это станет критическим ударом для всего правого блока. Лидер, который придет следом за ним (к власти), будет бояться СМИ и системы правосудия", – написал он в Facebook.
По словам Беннета, он решил прийти на помощь Нетаниягу "в самые темные для него времена".
"Нетаниягу не совершенен, но он был очень хорошим премьер-министром для государства Израиль и его безопасности. Левые в прессе, научных кругах, в культуре и правовой системе превратили его в эталон зла. Возможно, пришло время заменить Нетаниягу, но даже если это произойдет, это нужно сделать с помощью избирательных бюллетеней, а не с помощью обвинительного заключения", – подчеркнул Беннет.
Лидер партии "Ха-Ямин ха-Хадаш" добавил, что, даже в случае, если Нетаниягу получил сигары и шампанское, это "действительно не хорошо, но не повод свергать премьер-министра".
Как известно, Нетаниягу предъявлено уголовное обвинение по трем делам о коррупции. В первом случае премьер-министр якобы поспросил издателя национальной ежедневной израильской газеты "Едиот ахронот" освещать деятельность властей в позитивном ключе в обмен на помощь в обуздании прямых конкурентов.
Во втором случае Нетаниягу подозревают в получении подарков на сумму не менее миллиона шекелей от голливудского магната и продюсера Арнона Милчена и других своих сторонников. Также премьер-министра обвиняют в мошенничестве и нарушении своих обязательств в деле с австралийским миллиардером Джеймсом Пэкером.