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Эрдоган: у курдов есть 120 часов | Фото:20.10 19:40   MIGnews.com

Эрдоган: у курдов есть 120 часов

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган озвучил условия возобновления операции "Источник мира" в Сирии.

Соответствующее заявление он сделал в воскресенье, 20 октября, в Стамбуле.

"Всего лишь за девять дней проведения операции мы нейтрализовали 765 террористов, освободили 111 населенных пунктов и очистили от террористов территории площадью в 1,5 тыс. кв. км. Если "террористы" в течение отведенных 120 часов не покинут зону безопасности, то операция будет продолжена. Я сообщил об этом американской делегации и странам ЕС", – уточнил он.

Эрдоган напомнил, что намерен обсудить с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным операцию Турции в Сирии во время его визита в Сочи 22 октября.


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