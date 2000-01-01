20.10 14:09 MIGnews.com

"Немыслимо, чтобы солдат атаковали те, кого они защищают"

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу осудил атаку нескольких десятков поселенцев против солдат ЦАХАЛа в районе Ицхар утром 20 октября.Нетаниягу заявил: “У нас - ноль терпимости к нарушителям закона, посмевшим поднять руку на наших солдат”.Нетаниягу добавил, что “в самых сильных выражениях осуждает любую атаку против солдат”.Премьер заявил, что поддерживает солдат ЦАХАЛа, которые "днем и ночью защищают безопасность всех израильских граждан без исключения".По данным представителей служб безопасности, за последний год в Ицхар зарегистрировано 150 инцидентов с применением насилия, из них 30- против солдат и полицейских.Начальник Генштаба ЦАХАЛа генерал Авив Кохави заявил, что рассматривает “преступные действия и поведение, примеры которого мы наблюдали на этой неделе в зоне ответственности региональной бригады Самарии”.Кохави подчеркнул: "Немыслимо, чтобы солдаты, днем и ночью охраняющие поселенцев были атакованы теми, кого они защищают".Инцидент в Ицхар также осудили Бени Ганц и Амир Перец.Ганц заявил: “В качестве бывшего начальника Генштаба и командира ЦАХАЛа, я хочу выступить с обращением ко всем бойцам и командирам, которые нас защищают. Накануне праздника - на севере и на юге, в Иудее и Самарии народ Израиля и все израильские граждане поддерживают вас, мы не потерпим никаких атак против солдат ЦАХАЛа”.Бывший министр обороны и лидер Аводы Амир Перец назвал инцидент “предсказуемым ритуалом” в ходе которого группа преступников терроризирует солдат. Перец подчеркнул: “Необходимо дать бескомпромиссный и всеобъемлющий ответ и арестовать еврейских террористов”.