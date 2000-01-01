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`Немыслимо, чтобы солдат атаковали те, кого они защищают` 20.10 14:09   MIGnews.com

"Немыслимо, чтобы солдат атаковали те, кого они защищают"

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу осудил атаку нескольких десятков поселенцев против солдат ЦАХАЛа в районе Ицхар утром 20 октября.

Нетаниягу заявил: “У нас - ноль терпимости к нарушителям закона, посмевшим поднять руку на наших солдат”.

Нетаниягу добавил, что “в самых сильных выражениях осуждает любую атаку против солдат”.

 Премьер заявил, что поддерживает солдат ЦАХАЛа, которые "днем и ночью защищают безопасность всех израильских граждан без исключения".

По данным представителей служб безопасности, за последний год в Ицхар зарегистрировано 150 инцидентов с применением насилия, из них 30- против солдат и полицейских.

Начальник Генштаба ЦАХАЛа генерал Авив Кохави заявил, что рассматривает “преступные действия и поведение, примеры которого мы наблюдали на этой неделе в зоне ответственности региональной бригады Самарии”.

Кохави подчеркнул: "Немыслимо, чтобы солдаты, днем и ночью охраняющие поселенцев были атакованы теми, кого они  защищают".

Инцидент в Ицхар также осудили Бени Ганц и Амир Перец.

Ганц заявил: “В качестве бывшего начальника Генштаба и командира ЦАХАЛа, я хочу выступить с обращением ко всем бойцам и командирам, которые нас защищают.  Накануне праздника - на севере и на юге, в Иудее и Самарии народ Израиля и все израильские граждане поддерживают вас, мы не потерпим никаких атак против солдат ЦАХАЛа”.

Бывший министр обороны и лидер Аводы Амир Перец назвал инцидент “предсказуемым ритуалом”  в ходе которого группа преступников терроризирует солдат. Перец подчеркнул: “Необходимо дать бескомпромиссный и всеобъемлющий ответ и арестовать еврейских террористов”.


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