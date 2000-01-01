20.10 13:38 MIGnews.com

Прокуратура: Убийство Ори Ансбахер не было политическим

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Прокуратура Израиля подвергла резкой критике действия следователей ШАБАКа, “заставивших” палестинца Арафата Ирфайя признаться в том, что он совершил изнасилование и убийство 19-летней Ори Ансбахер по националистическим мотивам.Израильская газета Гаарец сообщает о том, что Ирфайя во время первого допроса ничего не говорил о националистических мотивах, и признал их только во время второго допроса, когда его об этом конкретно спросили.Прокуратура осудила ШАБАК, указав на то, что акции следователей секретной службы привели к тому, что Ирфайя был осужден не только за Незаконное проникновение в Израиль, изнасилование и убийство, но и за терроризм.Материалы следствия не демонстрируют, каким образом материализовался предположительно политический мотив убийцы, сообщает Гаарец. Как и в других подобных делах, защите был предоставлен лишь меморандум, суммирующий допросы подозреваемого, а не полная стенограмма.Ирфайя с ножом, спрятанным в одежде, 8 февраля проник в Израиль через лес в районе Эйн Яэль. Первым человеком, на которого он наткнулся оказалась 19-летняя Ори Ансбахер из Текоа. Террорист говорит: “Я увидел девушку. Я сказал ей на арабском: Привет, я - араб. Я сказал себе: я займусь с ней сексом, хочет она того или нет”.Ирфайя из Хеврона, рассказал, что он практически никак не готовил теракт - но взял с собой кипу, которую нашли в карманах его штанов.Ирфайя сказал: “Я купил кипу две недели назад для того, чтобы я мог проникнуть в Израиль без того, чтобы меня распознали в качестве нелегального жителя территорий”.Ирфайя заявил следователям, что решил убить еврея “из-за оккупации” и из-за плохого отношения к палестинцам на блок-постах. По его словам, он действовал в одиночку и о его намерениях никто не знал.Террорист выхватил нож, нанес Ори три удара, и протащил жертву около 150 метров. Ори пыталась сопротивляться, но вокруг никого не было. Он ударил ее ножом еще несколько раз, замотал ей рот платком и изнасиловал. Он взял ее телефон, вынул из него карточку памяти, и выбросил ее под камень.После этого Ирфайя ушел в Бейт-Лехем. Там он взял такси и уехал в аль-Бирех, Рамалла. Он никак не планировал своего побега. Позднее орудие убийства, нож, был найден между мешками цемента рядом с мечетью в которой он прятался.Израильское ТВ опубликовало допросы 2017 году, когда Ирфайя отбывал тюремное заключение за то, что был пойман на территории Израиля с ножом:"Следователь: Что ты хотел сделать, чтобы стать шахидом?Ирфайя: Я не думал об этом. У меня не было времени. Я готов был сделать все, чтобы попасть в тюрьму или стать шахидом. Если вы меня выпустите, я вернусь сюда с ножом и стану шахидом.Следователь: “Хочешь быть шахидом?:Ирфайя: ДаСледователь: Как ты сможешь стать шахидом?Ирфайя: “Я сделаю это снова. Я еще раз куплю нож, и я снова приду сюда, чтобы или попасть в тюрьму, или стать шахидом".