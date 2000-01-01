20.10 13:04 MIGnews.com

Ицхар потребовал от "Молодежи Холмов" покинуть поселение

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Атака против солдат ЦАХАЛа утром 20 октября в районе Ицхар вызвало масштабную протестную реакцию представителей всех концов политического спектра Израиля.Секретариат поселения Ицхар издал заявление, в котором назвал атаку “крайне серьезным инцидентом” и потребовал от представителей движения Ноар Ха-Гваот (Молодежь Холмов) немедленно покинуть поселение.В Ицхар заявляют, что жители поселения, не имеют никакого отношения к нападению, и обвиняют в нем Молодежь Холмов.В заявлении поселения Ицхар говорится: "Мы рассматриваем поведение этих молодых людей и атаку против солдат ЦАХАЛа как позор и скандал".