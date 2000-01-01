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В Ицхар пройдет митинг в поддержку солдат ЦАХАЛа 20.10 10:20   MIGnews.com

В Ицхар пройдет митинг в поддержку солдат ЦАХАЛа

В поселении Ицхар заявляют, что “пересечена красная черта” и призывают поддержать солдат ЦАХАЛа - после ночных столкновений с экстремистами.

В Ицхар призывают в полдень выйти на демонстрацию поддержки солдат, с тем, чтобы “прозвучал голос разума”. Демонстрация начнется в центре Ицхар, и затем продолжится перед базой бригады Самарии

Утром 20 октября хаммер ЦАХАЛа был атакован поселенцами на холме Куми Ури. Солдат застали врасплох и они сделали несколько предупредительных выстрелов в воздух. Никто не пострадал.


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