20.10 10:20 MIGnews.com

В Ицхар пройдет митинг в поддержку солдат ЦАХАЛа

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В поселении Ицхар заявляют, что “пересечена красная черта” и призывают поддержать солдат ЦАХАЛа - после ночных столкновений с экстремистами.В Ицхар призывают в полдень выйти на демонстрацию поддержки солдат, с тем, чтобы “прозвучал голос разума”. Демонстрация начнется в центре Ицхар, и затем продолжится перед базой бригады СамарииУтром 20 октября хаммер ЦАХАЛа был атакован поселенцами на холме Куми Ури. Солдат застали врасплох и они сделали несколько предупредительных выстрелов в воздух. Никто не пострадал.