Умер свергнутый президент Туниса

В Саудовской Аравии умер бывший президент Туниса Зин аль-Абидин Бен Али, которого свергли во время волнений "арабской весны".
Об этом 19 сентября сообщило информагентству AFP министерство иностранных дел Туниса.
"Нам подтвердили информацию о его смерть", – сообщили в министерстве, однако подробностей не раскрыли. Также с подтверждением выступил адвокат 83-летнего Бен Али, сославшись на членов семьи и доктора.
Как известно, он был президентом Туниса с 1987 по 2011 год. В 2010-2011 году по стране прокатилась волна протестов, из-за чего Бен Али бежал в Саудовскую Аравию. Бегство Бен Али привело к свержению египетских и ливийских диктаторов Хосни Мубарака и Муаммара Каддафи.
После побега в Саудовскую Аравию Бен Али дважды был приговорен к пожизненному лишению свободы за убийства демонстрантов. Отдельно ему вместе с женой присудили 10 лет тюрьмы за растрату, незаконное хранение наркотиков, мошенничество с жильем и злоупотребление властью.