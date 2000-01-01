Джонсон и Юнкер договорились о сделке по Brexit

В пятницу, 20 сентября, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер договорились заключить сделку о Brexit.
Такое заявление сделали в офисе британского премьера после телефонных переговоров, передает Reuters.
"Премьер-министр и президент Юнкер обсудили их позитивный и конструктивный разговор, состоявшийся в Люксембурге в понедельник, и выразили общую решимость заключить соглашение", – сказано в сообщении.
Более того, Джонсон проинформировал президента Европарламента Давида Сассоли и лидеров Кипра и Латвии о ходе переговоров о выходе Великобритании из ЕС, его работе по поиску альтернативы договоренности о "бэкстопе" для границы между Ирландией и Северной Ирландией.