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Джонсон и Юнкер договорились о сделке по Brexit | Фото:21.09 01:19   MIGnews.com

Джонсон и Юнкер договорились о сделке по Brexit

В пятницу, 20 сентября, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер договорились заключить сделку о Brexit.

Такое заявление сделали в офисе британского премьера после телефонных переговоров, передает Reuters.

"Премьер-министр и президент Юнкер обсудили их позитивный и конструктивный разговор, состоявшийся в Люксембурге в понедельник, и выразили общую решимость заключить соглашение", – сказано в сообщении.

Более того, Джонсон проинформировал президента Европарламента Давида Сассоли и лидеров Кипра и Латвии о ходе переговоров о выходе Великобритании из ЕС, его работе по поиску альтернативы договоренности о "бэкстопе" для границы между Ирландией и Северной Ирландией.


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