20.09 18:21 MIGnews.com

"Хизбалла": Иран уничтожит Саудовскую Аравию

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Ливанская террористическая организация "Хизбалла" заявила, что Иран полностью разрушит Саудовскую Аравию в случае войны. Они также призвали Эр-Рияд и Объединенные Арабские Эмираты прекратить войну в Йемене, чтобы не покупать средства противовоздушной обороны."Не делайте ставок на войну против Ирана, потому что они уничтожат вас", - сказал лидер "Хизбаллы" Сайед Хасан Насралла в телевизионном выступлении. "Ваши дома сделаны из стекла, ваша экономика - стеклянная. Как и стеклянные города в ОАЭ", - сказал он.