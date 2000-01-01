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`Хизбалла`: Иран уничтожит Саудовскую Аравию | Фото:20.09 18:21   MIGnews.com

"Хизбалла": Иран уничтожит Саудовскую Аравию

Ливанская террористическая организация "Хизбалла" заявила, что Иран полностью разрушит Саудовскую Аравию в случае войны. Они также призвали Эр-Рияд и Объединенные Арабские Эмираты прекратить войну в Йемене, чтобы не покупать средства противовоздушной обороны.

"Не делайте ставок на войну против Ирана, потому что они уничтожат вас", - сказал лидер "Хизбаллы" Сайед Хасан Насралла в телевизионном выступлении. "Ваши дома сделаны из стекла, ваша экономика - стеклянная. Как и стеклянные города в ОАЭ", - сказал он.


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