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Зариф: Иран не хочет войны, но будет защищаться | Фото:20.09 16:10   MIGnews.com

Зариф: Иран не хочет войны, но будет защищаться

Министр иностранных дел Ирана Мохаммед Джавад Зариф предупредил, что его страна "может защищаться" от США.

Таким образом он ответил на заявление госсекретаря Майка Помпео, который обвинил Тегеран в преследовании эскалации напряженности в регионе и нападениях на саудовские НПЗ, передает "Аруц Шева".

"У Помпео все наоборот: не Иран хочет сражаться с последним американцем. Это скорее его (Помпео) хозяева хотят сражаться с Ираном до последнего американца. Иран не желает войны, но мы будем защищать наш народ и нашу нацию", – отметил он.

Ранее Зариф делал подобное предупреждение, заверяя, что любая атака на его страну из-за нападения на нефтяные объекты Саудовской Аравии приведет к "тотальной войне".

В связи с ситуацией в Саудовской Аравии Помпео провел ряд встреч, чтобы выяснить все подробности. 19 сентября она заявил, что собрал достаточно данных о виновности Ирана в атаке на НПЗ, чтобы передать Дональду Трампу.


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