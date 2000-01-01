"Кахоль Лаван" хочет заменить Эдельштейна

Уточняется, что член партии Меир Коэн может сменить Эдельштейна, если следующим премьер-министром станет Бенни Ганц. Источники из "Кахоль Лаван" выразили опасения, что нынешний спикер мог бы помешать их законодательной деятельности.
Коэн изначально был объявлен на должность спикера Кнессета, однако Ганц поддержал кандидатуру Эдельштейна, выдвинутую "Ликудом". Это было еще до апрельских выборов.
В последствии Нетаниягу распустил Кнессет из-за поражения, а это означает, что в новом правительстве должность спикера будет свободна.