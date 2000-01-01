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Либерман о сделке с Ганцем: ее не существует | Фото:20.09 14:30   MIGnews.com

Либерман о сделке с Ганцем: ее не существует

Лидер партии "Исраэль Бейтейну" Авигдор Либерман опроверг информацию о том, что у него есть соглашение с лидером "Кахоль Лаван" Бенни Ганцем о формировании коалиции.

Он объявил, что их партии отлично ладят "как в оппозиции, так и в коалиции", а соглашения "не существует", передает The Times of Israel.

Либерман подчеркнул, что не разговаривал ни с Биньямином Нетаниягу, ни с Бенни Ганцем в преддверии своей воскресной встречи с президентом Реувеном Ривлином, на которой будет проходить консультация по поводу назначения ответственного за формирование коалиции.

Также глава "Исраэль Бейтейну" добавил, что лидер Объединенного Арабского Списка Айман Уда обязан успехом Нетаниягу, благодаря "запугиваниям и шумихи вокруг размещения камер". Либерман в шутку предложил Уда послать в качестве благодарности цветы премьер-министру.


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