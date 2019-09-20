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Австрия предоставит гражданство потомкам жертв нацистов | Фото:20.09 14:12   MIGnews.com

Австрия предоставит гражданство потомкам жертв нацистов

Австрийский парламент 19 сентября принял закон, согласно которому разрешается предоставлять гражданство потомкам нацистских преследований.

Как сообщает "Исраэль Хайом", соответствующее положение распространяется на детей, внуков и правнуков евреев и других национальностей, которым пришлось бежать из Австрии из-за преследований нацистов вплоть до 1945 года.

Закон вступит в силу в сентябре 2020 года. Отметим, что два года назад канцлер Австрии Себастиан Курц в попытке сгладить негативное впечатление от участия в коалиции крайне-правых партий, члены которых допускали антисемитские высказывания, объявил о строительстве в Вене мемориала в память о 10 тысячах убитых венских евреев.

Он тогда заявил, что памятник станет "подтверждением полной исторической ответственности страны и участия в этом преступлении".

В прошлом году Курц объявил, что заинтересован во внесении поправок в законы Австрии о гражданстве, чтобы "все дети и внуки жертв Холокоста имели возможность стать гражданами Австрии, если они этого захотят".


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