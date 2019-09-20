Австрия предоставит гражданство потомкам жертв нацистов
Австрийский парламент 19 сентября принял закон, согласно которому разрешается предоставлять гражданство потомкам нацистских преследований.
Как сообщает "Исраэль Хайом", соответствующее положение распространяется на детей, внуков и правнуков евреев и других национальностей, которым пришлось бежать из Австрии из-за преследований нацистов вплоть до 1945 года.
Закон вступит в силу в сентябре 2020 года. Отметим, что два года назад канцлер Австрии Себастиан Курц в попытке сгладить негативное впечатление от участия в коалиции крайне-правых партий, члены которых допускали антисемитские высказывания, объявил о строительстве в Вене мемориала в память о 10 тысячах убитых венских евреев.
Он тогда заявил, что памятник станет "подтверждением полной исторической ответственности страны и участия в этом преступлении".
В прошлом году Курц объявил, что заинтересован во внесении поправок в законы Австрии о гражданстве, чтобы "все дети и внуки жертв Холокоста имели возможность стать гражданами Австрии, если они этого захотят".