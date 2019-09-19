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США выдали визы Рухани и Зарифу | Фото: AFP20.09 13:03   MIGnews.com

США выдали визы Рухани и Зарифу

Власти США предоставили визы президенту Ирана Хасану Рухани и главе МИД страны Джаваду Зарифу.

Соответствующая мера была предпринята для их участия в Генассамблее ООН в Нью-Йорке на следующей неделе, сообщает Al Arabiya.

"Министр иностранных дел Зариф уезжает в Нью-Йорк рано утром в пятницу, чтобы принять участие в 74-й сессии Генассамблеи ООН", – сообщил позже представитель МИД Ирана Аббас Мусави в Twitter.

В свою очередь, вылет Рухани в Нью-Йорк запланирован на понедельник. Как предполагалось, на Генассамблее ООН может состояться встреча президента Ирана с Дональдом Трампом, хотя иранская сторона отрицает эту возможность.

Стоит отметить, что оба вышеуказанных политика внесены в список санкций США, из-за чего они не имеют права въезжать в страну.


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