Россия боится израильско-иранской войны в Сирии

Москва продолжит сотрудничать и развивать отношения с Тегераном во всех областях, включая бизнес и оборону, уверяет посол России в Иране Леван Джагарян.
"Наши торгово-экономические отношения развиваются достаточно активно, у нас есть ряд крупных проектов. Это и вторая, и третья очереди АЭС «Бушер», сооружение четырех энергоблоков ТЭС «Сирик» в провинции Хормозган и электрификация железнодорожного участка Гермсар—Инче-Бурун", - сказал он в интервью Коммерсант.ru, отметив, что работа над совместными проектами продолжается в штатном режиме.
Касательно призывов Биньямина Нетаниягу оказать давление на Исламскую республику, чтобы та вывела свои войска из Сирии, российский дипломат назвал Иран "не той страной, на которую можно давить", а возобновленные Дональдом Трампом санкции незаконными.
"Прежде всего, хотел бы напомнить, что иранское военное присутствие на территории Сирии является законным", - сказал Джагарян, напомнив, что Башар Асад обратился к Тегерану за помощью в борьбе с террористами.
В то же время посол признал, что периодически между израильтянами и иранцами "действительно возникают коллизии".
"Мы, естественно, обеспокоены возможностью военной конфронтации между иранскими и израильскими силами в Сирии. Делаем все возможное, чтобы этого не допустить. Не допустить разрастания конфликта", - отметил он.