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Скриншот с видео YouTube 20.07 14:46   MIGnews.com

Премьер Ливии отказал ЕС в постройке центров для беженцев

Премьер-министр Ливии Фаиз Сарадж заявил, что выступает резко против размещения на территории его страны центров для беженцев.

"Мы абсолютно против того, что Европа совершенно официально хочет содержать у нас нелегальных мигрантов, которых не желает иметь сам Евросоюз. Мы не будем осуществлять никакие сделки за деньги с Евросоюзом, чтобы принять нелегальных мигрантов", - передали его слова на DW.

Сарадж подчеркнул, что Ливия и так является транзитной страной на континентальных путях беженцев, часть из которых оседают на ее землях.

По его словам, странно, что "уже никто не хочет принимать мигрантов, но предлагает сделать это Ливии, разместив у себя сотни тысяч претендентов на убежище".

Помимо прочего, премьер-министр призвал Европу бороться с контрабандистами.
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