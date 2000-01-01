Либерман и Шойгу договорились о координации в Сирии

"Либерман и Шойгу договорились о более тесной координации между Армией обороны Израиля и российскими вооруженными силами, дислоцированными в Сирии, и о продолжении диалога на различных уровнях в ближайшие дни", - говорится в пресс-релизе израильского ведомства.
По данным издания, главы ведомств также "обменялись мнениями" о ситуации в Сирии и, в частности, на Голанских высотах.
Кроме того, министры обсудили вопросы российско-израильского взаимодействия по линии оборонных ведомств.
Либерман и его российский коллега рассмотрели другие актуальные вопросы региональной безопасности в Ближневосточном регионе.
Напомним, сегодня премьер-министр Биньямин Нетаниягу и российский лидер Владимир Путин также обсудили в телефонной беседе ситуацию на Ближнем Востоке.
Нетаниягу еще раз подчеркнул, что Израиль не потерпит присутствия иранский войск в Сирии.
Тем временем в Сирии полным ходом идет эвакуация боевиков и гражданских лиц на север страны, подальше от израильской границы. Это стало возможно благодаря достижению соглашения между ополченцами и российской армией.