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Либерман и Шойгу договорились о координации в Сирии | Фото:20.07 19:09   MIGnews.com

Либерман и Шойгу договорились о координации в Сирии

Министры обороны России и Израиля Сергей Шойгу и Авигдор Либерман в ходе телефонной беседы договорились о более тесной координации в Сирии и обговорили ситуацию на Голанских высотах.

Об этом в пятницу, 20 июля сообщает The Times of Israel.

"Либерман и Шойгу договорились о более тесной координации между Армией обороны Израиля и российскими вооруженными силами, дислоцированными в Сирии, и о продолжении диалога на различных уровнях в ближайшие дни", - говорится в пресс-релизе израильского ведомства.

По данным издания, главы ведомств также "обменялись мнениями" о ситуации в Сирии и, в частности, на Голанских высотах.

Кроме того, министры обсудили вопросы российско-израильского взаимодействия по линии оборонных ведомств.

Либерман и его российский коллега рассмотрели другие актуальные вопросы региональной безопасности в Ближневосточном регионе.

Напомним, сегодня премьер-министр Биньямин Нетаниягу и российский лидер Владимир Путин также обсудили в телефонной беседе ситуацию на Ближнем Востоке.

Нетаниягу еще раз подчеркнул, что Израиль не потерпит присутствия иранский войск в Сирии.

Тем временем в Сирии полным ходом идет эвакуация боевиков и гражданских лиц на север страны, подальше от израильской границы. Это стало возможно благодаря достижению соглашения между ополченцами и российской армией.
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