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Нетаниягу и Путин обсудили ситуацию на Ближнем Востоке | Фото:20.07 17:09   MIGnews.com

Нетаниягу и Путин обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

Израиль будет продолжать действовать против Ирана в Сирии, заявил премьер-министр Биньямин Нетаниягу президенту России Владимиру Путину в пятницу, когда сирийские повстанцы должны были эвакуировать пограничный район вблизи израильских Голанских высот, сообщает The Jerusalem Post.

По данным издания, в ходе телефонной беседы лидеры двух стран обсудили ситуацию на Ближнем Востоке.

"Во время сегодняшнего телефонного разговора президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу продолжили обмен мнениями о ситуации на Ближнем Востоке с акцентом на сирийское урегулирование", - говорится в пресс-релизе Кремля.

Напомним, 11 июля глава правительства встретился с лидером РФ в Москве, подчеркнув важность отношений Израиля с Россией для урегулирования региональных вопросов.

Отметим, что данные переговоры прошли через четыре дня после встречи Путина с президентом США Дональдом Трампом в Москве, в котором оба лидера говорили о важности безопасности Израиля.

Трамп позже сказал в интервью изданию Fox News, что российский президент является поклонником Нетаниягу.

В четверг глава Белого дома написал на своей странице в Twitter, что он с нетерпением ждет следующей встречи с Путиным, "чтобы мы могли начать реализацию некоторых из обсуждаемых вопросов, включая прекращение терроризма, безопасность Израиля, распространение ядерного оружия, кибератаки, торговлю, мир на Ближнем Востоке и многое другое".
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