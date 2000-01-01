Президент Чехии не оставляет надежды на переезд посольства
Президент Чехии Милош Земан отличается незаурядным упорством. Даже несмотря на то, что глава чешского правительства Андрей Бабиш официально заявил о том, что посольство их страны остается в Тель-Авиве, Земан не собирается прекращать бороться за переезд дипмиссии в Иерусалим.
Во второй половине года главе государства предстоит совершить ряд международных визитов – в том числе и в Еврейское государство, где он обсудит вопрос перемещения посольства, а также углубление экономического сотрудничества между двумя странами.
На вопрос, считает ли он реалистическим переезд дипмиссии в сложившихся политических условиях, президент, будучи одним из самых ярых сторонников этой инициативы, ответил, что Бабиш и сам подписался под соответствующей петицией.
"Естественно, я направляюсь туда не только поэтому, но и в связи с другими вопросами, чтобы еще сильнее расширению наше сотрудничество с Израилем в духе экономической дипломатии", - сказал он в интервью местному информпорталу ČTK, назвав Еврейское государство технологической державой.
В ходе своей поездки Земан не планирует встречаться с представителями Палестинской автономии.