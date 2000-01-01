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Арье Дери угрожает уйти 20.07 12:46   MIGnews.com

Арье Дери угрожает уйти

Министр внутренних дел Израиля Арье Дери хочет покинуть военно-политический кабинет на фоне регулярных утечек с заседаний правительственных ведомств.

Последней каплей для его терпения стал "слив" недавнего конфликта между министром просвещения Нафтали Беннетом и начальником Генштаба ЦАХАЛа Гади Айзенкотом.

"После утечки в понедельник я сказал военному секретарю премьер-министра и членам Совета национальной безопасности, что хочу покинуть военно-политический кабинет. Я сказал им, что не готов участвовать в кабинете, который допускает такие безответственные утечки. По-моему, тот, кто слил беседу начальника Генштаба Айзенкота и министра Беннета, сделал это, чтобы навредить последнему", - признался он в эфире радиостанции FM103 20 июля.

Напомним, что 16 июля второй канал израильского ТВ сообщил о жестком столкновении на заседании военно-политического кабинета правительства Израиля между начальником Генштаба генералом Гади Айзенкотом и министром образования Нафтали Беннетом.

В ответ на требование последнего стрелять по лицам, запускающим из Газы горящие воздушные шары, Айзенкот возразил, что “не считает правильным стрелять в детей и подростков, которые иногда запускают шары”.

Беннет задал встречный вопрос: “А если речь идет о взрослых?” Айзенкот спросил: “Вы предлагаете сбрасывать на них бомбы с самолетов?”
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