Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com












Премьер-министр Венгрии посетил Стену Плача 20.07 12:14   MIGnews.com

Премьер-министр Венгрии посетил Стену Плача

Последовав примеру американского президента и вице-президента Дональда Трампа и Майка Пенса, а также британского принца Уильяма, венгерский премьер-министр Виктор Орбан посетил главную святыню еврейского народа – Стену Плача в Иерусалиме.

Его сопровождал раввин Стены Плача Шмуэль Рабинович.



Следуя еврейской традиции, запрещающей посещать святыню с непокрытой головой, Орбан приехал в темно-синем костюме и широкополой фетровой шляпе. Помолившись, он оставил между камнями Стены записку с просьбой - тоже традиция.

Данный шаг является весьма нехарактерным для политиков его уровня, и уж тем более для европейских лидеров, которые повсеместно называют Старый Город израильской столицы, где расположен Котель, оккупированным, и, соответственно, его избегают. Кроме того, лидер Венгрии нарушил еще одну традицию – в отличие от остальных европейских лидеров, он не стал встречаться с палестинским руководством.

Напомним, что в Еврейское государство Орбан прибыл вечером в среду и уже провел встречи со своим израильским коллегой Биньямином Нетаниягу и президентом Реувеном Ривлином, а также посетил мемориал Холокоста Яд ва-Шем.

Вскоре после визита венгерский премьер покинет Израиль и улетит на родину из аэропорта Бен-Гурион.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
15:27
ХАМАС: Мы избавимся от "грязи евреев" в ближайшем будущем
15:08
Макрон уволит советника избившего демонстранта
14:47
Впервые: Горящие шары - в Иерусалиме
14:46
Премьер Ливии отказал ЕС в постройке центров для беженцев
14:14
Активистку BDS из Голландии не впустили в Израиль
14:11
Из жизни ушла первая жена Высоцкого
13:56
Президент Чехии не оставляет надежды на переезд посольства
12:46
Арье Дери угрожает уйти
12:20
Экс-президенту Южной Кореи присудили еще 8 лет колонии
11:47
ЦАХАЛ представил "танк будущей войны"
11:03
У Эрдогана назвали Израиль "государством апартеида"
10:11
Four Seasons откроет первый отель в Израиле
09:50
Россия боится израильско-иранской войны в Сирии
09:24
Зять Трампа предложил ХАМАСу деньги взамен на мир
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus