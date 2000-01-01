Премьер-министр Венгрии посетил Стену Плача

Последовав примеру американского президента и вице-президента Дональда Трампа и Майка Пенса, а также британского принца Уильяма, венгерский премьер-министр Виктор Орбан посетил главную святыню еврейского народа – Стену Плача в Иерусалиме.
Его сопровождал раввин Стены Плача Шмуэль Рабинович.
Следуя еврейской традиции, запрещающей посещать святыню с непокрытой головой, Орбан приехал в темно-синем костюме и широкополой фетровой шляпе. Помолившись, он оставил между камнями Стены записку с просьбой - тоже традиция.
Данный шаг является весьма нехарактерным для политиков его уровня, и уж тем более для европейских лидеров, которые повсеместно называют Старый Город израильской столицы, где расположен Котель, оккупированным, и, соответственно, его избегают. Кроме того, лидер Венгрии нарушил еще одну традицию – в отличие от остальных европейских лидеров, он не стал встречаться с палестинским руководством.