20.07 22:11 MIGnews.com

Юристы: Национальный закон не нарушает права человека

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Юридический форум в защиту Израиля приветствует решение Кнессета признать Израиль национальным государством еврейского народа.Напомним, что 19 июля Кнессет принял во втором и третьем чтении Основной закон о национальном характере государства Израиль ("Хок ха-Леом"). Речь идет о первом в истории страны законодательном акте, в котором декларируется статус Израиля как национального государства еврейского народа.Авторы законопроекта стремились сбалансировать демократический аспект характера государства, закрепленный в Основном законе о чести и свободе, принятом в 1992-м году, с еврейской составляющей.В течение нескольких лет адвокаты Юридического форума принимали активное участие в заседаниях Кнессета, посвященных составлению Основного закона о национальном характере государства Израиль. Юридический форум также участвовал в общественной компании, направленной на принятие Кнессетом этого закона.В данном законе, во многом носящем декларативный характер, оговаривается символика государства: имя, флаг, герб и гимн. Еврейский и григорианский календари получают одинаковый статус. Шаббат и еврейские праздники объявляются официальными днями отдыха.Однако в этом новом законе имеются также пункты, которые могут непосредственно повлиять на израильскую политику. К примеру, в нем говорится, что "единый и неделимый Иерусалим является столицей государства Израиль". Этот параграф может стать дополнительным препятствием перед возможностью раздела города в случае политического соглашения.Основной закон о национальном характере государства Израиль содержит несколько пунктов, вызвавших большую дискуссию в израильском обществе. Например, статусом государственного языка, в соответствии с этим законом, обладает исключительно иврит. Государство также обязалось относиться к поселенчеству как к национальной ценности и действовать с целью создания населенных пунктов, их развития и укрепления.Юридический форум принял активное участие в формулировке параграфа об использовании элементов еврейского права в судебной системе Израиля. Однако под давлением партий "Кулану" и НДИ этот параграф был позже удален."В израильском обществе, испытывающем серьезные проблемы с самоидентификацией, давно назрела необходимость в Законе о национальном характере государства Израиль. По большей части закон имеет декларативный характер и он никаким образом не нарушает, как пытаются доказать противники закона, права человека, прописанные в других основных законах. Этот закон лишь призван сохранить Израиль как еврейское и одновременно демократическое государство", - заявила заместитель председателя Юридического форума в защиту Израиля Эйнат Корман.