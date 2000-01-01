У Эрдогана назвали Израиль "государством апартеида"
Анкара в очередной раз атаковала Израиль – из-за принятого вчера закона о национальном государстве представитель Реджепа Эрдогана обвинил Израиль в расизме, назвав его государством, основанным на апартеиде.
"Мы отвергаем усилия израильского правительства по созданию государства апартеида", - сказал пресс-секретарь турецкого президента Ибрагим Калын.
Он назвал закон "расистским шагом" и попыткой "легализации стирания" палестинского народа "на его собственной родине".
"Мы призываем международное сообщество отреагировать на эту несправедливость, происходящую на глазах всего мира", - говорится в заявлении Калына.
В турецком МИДе Национальный закон назвали "попирающим принципы международного права и пренебрегающим правами палестинских граждан Израиля".
"Тот факт, что этот закон представляет право на самоопределение только евреям, является результатом устаревшего и дискриминационного менталитета", - говорится в коммюнике внешнеполитического ведомства.
Министерство иностранных дел также призвало международное сообщества к необходимости ответить на закон, единственной целью, по мнению турок, является упразднение "двух государств".