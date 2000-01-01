Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com












У Эрдогана назвали Израиль `государством апартеида` 20.07 11:03   MIGnews.com

У Эрдогана назвали Израиль "государством апартеида"

Анкара в очередной раз атаковала Израиль – из-за принятого вчера закона о национальном государстве представитель Реджепа Эрдогана обвинил Израиль в расизме, назвав его государством, основанным на апартеиде.

"Мы отвергаем усилия израильского правительства по созданию государства апартеида", - сказал пресс-секретарь турецкого президента Ибрагим Калын.

Он назвал закон "расистским шагом" и попыткой "легализации стирания" палестинского народа "на его собственной родине".

"Мы призываем международное сообщество отреагировать на эту несправедливость, происходящую на глазах всего мира", - говорится в заявлении Калына.

В турецком МИДе Национальный закон назвали "попирающим принципы международного права и пренебрегающим правами палестинских граждан Израиля".

"Тот факт, что этот закон представляет право на самоопределение только евреям, является результатом устаревшего и дискриминационного менталитета", - говорится в коммюнике внешнеполитического ведомства.

Министерство иностранных дел также призвало международное сообщества к необходимости ответить на закон, единственной целью, по мнению турок, является упразднение "двух государств".
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
15:27
ХАМАС: Мы избавимся от "грязи евреев" в ближайшем будущем
15:08
Макрон уволит советника избившего демонстранта
14:47
Впервые: Горящие шары - в Иерусалиме
14:46
Премьер Ливии отказал ЕС в постройке центров для беженцев
14:14
Активистку BDS из Голландии не впустили в Израиль
14:11
Из жизни ушла первая жена Высоцкого
13:56
Президент Чехии не оставляет надежды на переезд посольства
12:46
Арье Дери угрожает уйти
12:20
Экс-президенту Южной Кореи присудили еще 8 лет колонии
12:14
Премьер-министр Венгрии посетил Стену Плача
11:47
ЦАХАЛ представил "танк будущей войны"
10:11
Four Seasons откроет первый отель в Израиле
09:50
Россия боится израильско-иранской войны в Сирии
09:24
Зять Трампа предложил ХАМАСу деньги взамен на мир
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus