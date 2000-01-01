21.06 07:10 MIGnews.com
Страны Европы против антииранских санкций ООН
Великобритания, Франция и Германия не поддержат усилия Соединенных Штатов Америки по возобновлению санкций ООН против Ирана.
Об этом сказано в совместном заявлении министров иностранных дел, обнародованном после встречи в Берлине, в ходе которой обсуждался иранский вопрос.
"Мы твердо верим, что любая односторонняя попытка вернуть санкции ООН будет иметь серьезные негативные последствия в Совете Безопасности ООН", – сказано в заявлении.
По словам глав внешнеполитических ведомств, они "не поддержали бы такое решение, которое было бы несовместимым с их нынешними усилиями по сохранению СВПД".
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