20.06 21:52 MIGnews.com

COVID-19 в Израиле: правительство обсудит новые меры

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В воскресенье, 21 июня, правительство обсудит ситуацию с распространением смертоносного коронавируса COVID-19.Об этом сообщают израильские СМИ.В частности, премьер-министр Биньямин Нетаниягу проведет совещание с представителями министерств по поводу возможных мер, направленных на борьбу с эпидемией.По версии СМИ, есть вероятность, что будет решено увеличить штрафы за нарушение карантинных правил в общественных местах.