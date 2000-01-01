20.06 21:52 MIGnews.com
COVID-19 в Израиле: правительство обсудит новые меры
В воскресенье, 21 июня, правительство обсудит ситуацию с распространением смертоносного коронавируса COVID-19.
Об этом сообщают израильские СМИ.
В частности, премьер-министр Биньямин Нетаниягу проведет совещание с представителями министерств по поводу возможных мер, направленных на борьбу с эпидемией.
По версии СМИ, есть вероятность, что будет решено увеличить штрафы за нарушение карантинных правил в общественных местах.
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