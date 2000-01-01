Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить

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В Израиле начинается вторая волна COVID-19 В Израиле начинается вторая волна смертоносного коронавируса COVID-19, который с зимы бушует по всему миру. Об этом сообщил Национальный информационно-аналитический центр по борьбе с кронавирусом при разведуправлении ЦАХАЛа.
В Израиле рекордное количество депутатов-геев В пятницу, 19 июня, Израиль установил рекорд по наибольшему количеству открытых гомосексуалистов среди депутатов в 23-м Кнессете. Всего в парламенте заседают шесть членов ЛГБТ-сообщества, на одного больше, чем ранее.
Профессора Садецки и Гротто покинут минздрав Корреспондент 12-го канала израильского ТВ Дани Кошмаро сообщил, что глава службы народного здравоохранения профессор Сигаль Садецки и заместитель генерального директора министерства здравоохранения профессор Итамар Гротто будут вынуждены расстаться со своими должностями.