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Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить | Фото:21.06 06:30   MIGnews.com

Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить

В Израиле начинается вторая волна COVID-19 В Израиле начинается вторая волна смертоносного коронавируса COVID-19, который с зимы бушует по всему миру. Об этом сообщил Национальный информационно-аналитический центр по борьбе с кронавирусом при разведуправлении ЦАХАЛа.

Посол США в Израиле обсудит в Вашингтоне планы по аннексии Посол США в Израиле Дэвид Фридман отправится в Вашингтон на следующей неделе для обсуждения израильских планов по аннексии.

В Израиле рекордное количество депутатов-геев В пятницу, 19 июня, Израиль установил рекорд по наибольшему количеству открытых гомосексуалистов среди депутатов в 23-м Кнессете. Всего в парламенте заседают шесть членов ЛГБТ-сообщества, на одного больше, чем ранее.

Израильская суперзвезда заразилась коронавирусом Знаменитая израильская певица и звезда реалити-шоу Нинет Тайб, застрявшая в Израиле из-за карантина, заболела коронавирусом.

Профессора Садецки и Гротто покинут минздрав Корреспондент 12-го канала израильского ТВ Дани Кошмаро сообщил, что глава службы народного здравоохранения профессор Сигаль Садецки и заместитель генерального директора министерства здравоохранения профессор Итамар Гротто будут вынуждены расстаться со своими должностями.


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