20.06 19:47 MIGnews.com

Мэрия Бат-Яма отменила занятия в школах

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Мэр Бат-Яма Цвика Брот принял решение о том, что ученики средних школ, начиная с пятого класса и выше, с воскресенья, 21 июня, переходят на дистанционную форму обучения.Занятия в 1-4 классах и в системе специального образования продолжатся в школах.Решение принято после консультации с представителями министерства просвещения и родительским комитетом города на фоне увеличения количества носителей коронавируса в городе.