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Мэрия Бат-Яма отменила занятия в школах 20.06 19:47   MIGnews.com

Мэрия Бат-Яма отменила занятия в школах

Мэр Бат-Яма Цвика Брот принял решение о том, что ученики средних школ, начиная с пятого класса и выше, с воскресенья, 21 июня, переходят на дистанционную форму обучения.

Занятия в 1-4 классах и в системе специального образования продолжатся в школах.

Решение принято после консультации с представителями министерства просвещения и родительским комитетом города на фоне увеличения количества носителей коронавируса в городе.


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