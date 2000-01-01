20.06 19:30 MIGnews.com

Профессора Садецки и Гротто покинут минздрав

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Корреспондент 12-го канала израильского ТВ Дани Кошмаро сообщил, что глава службы народного здравоохранения профессор Сигаль Садецки и заместитель генерального директора министерства здравоохранения профессор Итамар Гротто будут вынуждены расстаться со своими должностями.Кошмаро пишет: “В свете масштабной критики действий этих чиновников у министра Юли Эдельштейна не будет иного выбора, как назначить на эти посты других людей”.Кошмаро пишет, что Садецки и Гротто критикуют за то, что они “действуют, основываясь на предчувствиях, интуиции, а не на основании ямных статистических данных”.Начальник службы народного здравоохранения профессор Сигаль Садецки и заместитель генерального директора министерства здравоохранения профессор Итамар Гротто заявили, что выступают против увеличения количества тестов на коронавирус.Гротто заявил: "Только 50% цепочек заражения возможно прервать. Как только начнет действовать соглашение “открытое небо” между государствами “зеленой зоны” ни изолирование, ни тестирование более не понадобятся”.Гротто также указал на то, что количество зараженных в Израиле уже превысило 20 тысяч.Команда советников Совета Национальной Безопасности собралась вчера перед заседанием “кабинета коронавируса”. На фон настойчивых требований главы правительства открыть воздушное сообщение уже в августе два высших чиновника министерства здравоохранения указали на то, что в таких условиях и проверки, и карантин теряют смысл.Такие заявления прямо противоречат позиции премьер-министра и министра здравоохранения, которые полагают, что следует инвестировать именно по этим направлениям.Израильские журналисты предполагают, что несмотря на то, что это не было сказано прямо, профессор Садецки и профессор Гротто намекают на то, что система эпидемиологических расследований министерства здравоохранения попросту не справляется с нагрузкой.Между тем, по данным министерства здравоохранения, количество зараженных в Израиля за последний день увеличилось на 253 человека. На настоящий момент в Израиле - 4201 носитель вируса. Вчера, 18 июня, было проведено 9 564 теста на коронавирус. За день до этого было проведено 15 629 тестов.В пятницу вечером, 19 июня, Министерство здравоохранения сообщило, что с утра в Израиле было подтверждено 152 новых случая коронавируса, а за последние 24 часа - 341.Таким образом, что общее количество случаев COVID-19 возросло до 20 339 человек.На данный момент жертвами заболевания стали 304 израильтянина.В настоящее время в Израиле насчитывается 4449 активных случаев COVID-19. Из этого числа 39 человек находятся в тяжелом состоянии, в том числе 29 на аппаратах ИВЛ.