20.06 18:12 MIGnews.com
Ижар Шай призвал Лапида и Яалона к ответственности
Министр науки Ижар Шай призвал фракцию Еш Атид - Телем, которая возглавляет оппозицию, присоединиться к коалиции.
Соответствующее заявление он сделал в субботу, 20 июня, передает Walla
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Он призвал Моше Яалона и Яира Лапида вести себя ответственно и присоединиться из-за вспышки смертоносного китайского коронавируса COVID-19 и кризиса, который стал последствием эпидемии.
По его словам, это необходимо сделать перед лицом чрезвычайной ситуации, пока политики не убедятся, что все под контролем.
По последним данным, в Израиле от коронавируса скончались 305 человек. Общее число зараженных достигло 20 339.
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