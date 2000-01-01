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Ижар Шай призвал Лапида и Яалона к ответственности | Фото:20.06 18:12   MIGnews.com

Ижар Шай призвал Лапида и Яалона к ответственности

Министр науки Ижар Шай призвал фракцию Еш Атид - Телем, которая возглавляет оппозицию, присоединиться к коалиции.

Соответствующее заявление он сделал в субботу, 20 июня, передает Walla.

Он призвал Моше Яалона и Яира Лапида вести себя ответственно и присоединиться из-за вспышки смертоносного китайского коронавируса COVID-19 и кризиса, который стал последствием эпидемии.

По его словам, это необходимо сделать перед лицом чрезвычайной ситуации, пока политики не убедятся, что все под контролем.

По последним данным, в Израиле от коронавируса скончались 305 человек. Общее число зараженных достигло 20 339.


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