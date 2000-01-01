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Президент Египта призвал армию к готовности | Фото:20.06 17:50   MIGnews.com

Президент Египта призвал армию к готовности

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси призвал армию быть готовой к любым боевым задачам в стране и за ее пределами в условиях напряженности из-за вмешательства Турции в ситуацию в Ливии.

Соответствующее заявление он сделал во время посещения подразделений ВВС Западного военного округа, передает Al-Ahram.

"Если от вас потребуются какие-либо действия в западном регионе, будьте готовы к любым задачам в пределах наших границ, а, если будет необходимо, и за их пределами", – сказал ас-Сиси.

По словам президента Египта, армия страны остается "одной из самых сильных в регионе", которая "защищает, а не угрожает".


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