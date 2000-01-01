20.06 17:50 MIGnews.com

Президент Египта призвал армию к готовности

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Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси призвал армию быть готовой к любым боевым задачам в стране и за ее пределами в условиях напряженности из-за вмешательства Турции в ситуацию в Ливии.Соответствующее заявление он сделал во время посещения подразделений ВВС Западного военного округа, передает Al-Ahram."Если от вас потребуются какие-либо действия в западном регионе, будьте готовы к любым задачам в пределах наших границ, а, если будет необходимо, и за их пределами", – сказал ас-Сиси.По словам президента Египта, армия страны остается "одной из самых сильных в регионе", которая "защищает, а не угрожает".