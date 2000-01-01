20.06 14:45 MIGnews.com

Индия и Китай обменялись обвинениями в кровавом столкновении

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В субботу, 20 июня, Индия и Китай обменялись взаимными обвинениями в нарушении границы де-факто, где на этой неделе произошли самые смертоносные столкновения за десятилетия.Правительство премьер-министра Индии Нарендра Моди обвинило китайскую сторону в стремлении возвести сооружения "прямо через линию фактического контроля".Представитель министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь также обвинил индийские войска в "преднамеренной провокации" в напряженном районе Гималаев. Индийские войска "пересекли линию фактического контроля" и атаковали китайских офицеров и солдат, говорится в заявлении.Напомним, что в результате конфлитка в районе Ладакх погибли 20 представителей индийской армии и 43 человека с китайской стороны.