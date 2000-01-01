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Индия и Китай обменялись обвинениями в кровавом столкновении | Фото:20.06 14:45   MIGnews.com

Индия и Китай обменялись обвинениями в кровавом столкновении

В субботу, 20 июня, Индия и Китай обменялись взаимными обвинениями в нарушении границы де-факто, где на этой неделе произошли самые смертоносные столкновения за десятилетия.

Правительство премьер-министра Индии Нарендра Моди обвинило китайскую сторону в стремлении возвести сооружения "прямо через линию фактического контроля".

Представитель министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь также обвинил индийские войска в "преднамеренной провокации" в напряженном районе Гималаев. Индийские войска "пересекли линию фактического контроля" и атаковали китайских офицеров и солдат, говорится в заявлении.

Напомним, что в результате конфлитка в районе Ладакх погибли 20 представителей индийской армии и 43 человека с китайской стороны.


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