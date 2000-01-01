20.06 12:43 MIGnews.com

В Израиле рекордное количество депутатов-геев

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В пятницу, 19 июня, Израиль установил рекорд по наибольшему количеству открытых гомосексуалистов среди депутатов в 23-м Кнессете. Всего в парламенте заседают шесть членов ЛГБТ-сообщества, на одного больше, чем ранее.Министр юстиции Амир Охана стал первым министром с нетрадиционной сексуальной ориентацией в Израиле в 2019 году.Также открытыми гомосексуалистами являются лидер "Мерец" Ницан Горовиц, депутаты "Кахоль Лаван" Идан Ролланд и Эйтан Гинзбург и представитель "Еш Атид-Телем" Йорай Лаав-Херцану.Такой показатель стал возможным благодаря принятию "норвежского закона", который поддержали 67 голосами против 23. Закон позволил заменить пять министров из "Кахоль Лаван".