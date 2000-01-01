Rambler's Top100











Опросы

Nakonu.com












В Израиле рекордное количество депутатов-геев | Фото:20.06 12:43   MIGnews.com

В Израиле рекордное количество депутатов-геев

В пятницу, 19 июня, Израиль установил рекорд по наибольшему количеству открытых гомосексуалистов среди депутатов в 23-м Кнессете. Всего в парламенте заседают шесть членов ЛГБТ-сообщества, на одного больше, чем ранее.

Министр юстиции Амир Охана стал первым министром с нетрадиционной сексуальной ориентацией в Израиле в 2019 году.

Также открытыми гомосексуалистами являются лидер "Мерец" Ницан Горовиц, депутаты "Кахоль Лаван" Идан Ролланд и Эйтан Гинзбург и представитель "Еш Атид-Телем" Йорай Лаав-Херцану.

Такой показатель стал возможным благодаря принятию "норвежского закона", который поддержали 67 голосами против 23. Закон позволил заменить пять министров из "Кахоль Лаван".


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
12:13
Ранен директор начальной школы в бедуинской деревне
11:30
Израиль переведет на иврит статью Путина о Второй мировой
11:13
Австралия подвергается массированной кибератаке
09:45
На Закарпатье ребенка назвали необычным именем Зеленский
09:09
Из Парижа в Берлин за 4 часа: план по восстановлению ЕС
08:09
Израильский филармонический оркестр даст бесплатный концерт
07:34
Прогноз погоды: переменная облачность и осадки
06:00
Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить
04:24
Режиссерской версии "Лиги справедливости" быть: тизер
03:44
Литва вызвала посла РФ из-за пакта Молотова-Риббентропа
02:30
Обострение с КНДР: министр Южной Кореи ушел в отставку
23:03
ОАЭ: Турция,Иран в Ираке нарушили нормы международного права
21:49
ПА: 65 случаев коронавируса за сутки
21:12
ВОЗ предупредила о "новой и опасной фазе" пандемии
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  