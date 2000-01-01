20.06 11:30 MIGnews.com

Израиль переведет на иврит статью Путина о Второй мировой

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Израиль переведет на иврит статью президента РФ Владимира Путина о причинах и итогах Второй мировой войны. Об этом сообщает глава Координационного совета организаций русскоязычных соотечественников Израиля (КСОРС) Макс Перельштейн.По его словам, в материале "Фактический уроки 75-й годовщины Второй мировой войны" содержатся "очень верные, обращенные к мировому сообществу посылы на будущее"."Мы уже начали переводить статью президента России на иврит, она объемная и обстоятельная, но мы надеемся закончить работу до начала июля. Для нашей работы с молодежью данная статья станет несомненным подспорьем, одним из базовых текстов", - говорит Перельштейн.Он добавил, что Путин подробно оценивает причины войны с выверенной исторической ценностью и актуальностью.Глава КСОРС отметил, что в статье "содержатся очень верные, обращенные к мировому сообществу посылы на будущее"."Уроки Второй мировой войны должны быть четко усвоены, для того чтобы трагедия такого масштаба не повторилась. Именно поэтому чрезвычайно важным становится в наши дни активное противодействие попыткам переписать историю", - подчеркнул Перельштейн.Он также сказал, что КСОРС Израиля при содействии Российского культурного центра в Тель-Авиве регулярно проводит мероприятия, направленные на сохранение исторической правды.