20.06 10:06 MIGnews.com

Экс-глава Моссада: Не останусь в Израиле Смотрича и минуты

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Бывший глава службы внешней разведки Израиля Моссад Шабтай Шавит празднует 80-летие – и прилагает все усилия к тому, чтобы не допустить переизбрания премьер-министром Нетаниягу и новой победы правого лагеря.В интервью газете Маарив Шавит сообщил: “В начале 90-х я встречался с арабскими лидерами на Ближнем Востоке. Я посетил некоторые страны. Мы всегда знали, как использовать политическую ситуацию, и где встречаются наши интересы и интересы арабских государств. Но никакие секретные контакты, никакое взаимопонимание не сравнится с мирным договором, дипломатическим признанием и соглашениями о торговле”.Шабтай Шавит выразил свою ненависть к поселенческому движению: “Нет сомнения, что в Иудее и Самарии есть сила веры, даже мессианская сила, они верят, что поселения в Иудее и Самарии – тень Господа. Я их ненавижу, потому что это – не истинный иудаизм”.Шабтай Шавит признает, что ему трудно жить в одной стране с Бецалелем Смотричем: “Вы готовы жить в Земле Израильской, которую он описывает? В Израиле Смотрича я не останусь ни на одну минуту. Моя война – не со Смотричем, но с Ликудом во главе с Нетаниягу. Его избиратели – люди без всякого понятия, без знаний. Его политическая база – люди с уровнем ниже травы”.