"Наша цель – добиться того, чтобы Либерман исчез"

Министр транспорта Бецалель Смотрич, председатель партии “Ихуд Леуми”, раскритиковал Авигдора Либермана – лидера партии “Наш Дом Израиль”. Он заявил, что “Либерман не правый. У него нет идеологии, нет пути.”
Смотрич обвинил Либермана, в том, что он воспрепятствовал “созданию правительства мечты, и безответственно действовал из личных и популистских соображений.”
Министр транспорта подчеркнул, что “Либерман – опасный, безответственный человек”. Он обвинил главу партии “Наш Дом Израиль” в том, что тот в течение 30 лет не принес существенных изменений на пользу Государства Израиль.
"Одна из целей на выборах: сделать так, чтобы этот человек исчез с политического ландшафта Государства Израиль", – заявил Смотрич.