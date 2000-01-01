20.06 09:05 MIGnews.com

"Наша цель – добиться того, чтобы Либерман исчез"

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Министр транспорта Бецалель Смотрич, председатель партии “Ихуд Леуми”, раскритиковал Авигдора Либермана – лидера партии “Наш Дом Израиль”. Он заявил, что “Либерман не правый. У него нет идеологии, нет пути.”Смотрич обвинил Либермана, в том, что он воспрепятствовал “созданию правительства мечты, и безответственно действовал из личных и популистских соображений.”Министр транспорта подчеркнул, что “Либерман – опасный, безответственный человек”. Он обвинил главу партии “Наш Дом Израиль” в том, что тот в течение 30 лет не принес существенных изменений на пользу Государства Израиль."Одна из целей на выборах: сделать так, чтобы этот человек исчез с политического ландшафта Государства Израиль", – заявил Смотрич.