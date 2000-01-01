20.06 07:28 MIGnews.com

ЦАХАЛ демонстрирует "максимум разрушительной силы"

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ЦАХАЛ проводит крупнейшие в истории ВВС учения, сценарий которых предусматривает боевые действия на нескольких фронтах.В центре внимания организаторов учений - северная граница. Учения посетил премьер-министр Израиля и министр обороны Биньямин Нетаниягу.Военные говорят, что речь идет об “уникальных маневрах”, в ходе которых отрабатывается взаимодействие крупных воздушных и сухопутных подразделений. ЦАХАЛ заявил: Нами достигнут самый высокий уровень кооперации за последние десять лет”.В учениях принимают тысячи военнослужащих воздушных, сухопутных и морских сил израильской армии. Впервые в учениях такого масштаба принимают участие 14 истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35A с целью "продемонстрировать их летальность и многообразные возможности".ЦАХАЛ симулирует войну с "Хизбаллой", с одновременными боевыми действиями против Сирии и Газы. Сценарий учений предусматривает мощные ракетные удары врага по израильскому тылу.В сценарии учений враг прямо не назван, но есть его описание: “думающий, бросающий вызов и быстро реагирующий противник, располагающий технологиями и возможностями, выходящими за рамки сегодняшнего театра военных действий”.Учения проходят на фоне максимальной напряженности Персидском заливе, после того, как в Оманском заливе были атакованы два танкера. Атака произошла непосредственной близости от Ормузского пролива , через который проходит треть мирового экспорта нефти.