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ЦАХАЛ демонстрирует `максимум разрушительной силы` 20.06 07:28   MIGnews.com

ЦАХАЛ демонстрирует "максимум разрушительной силы"

ЦАХАЛ проводит крупнейшие в истории ВВС учения, сценарий которых предусматривает боевые действия на нескольких фронтах.

В центре внимания организаторов учений - северная граница. Учения посетил премьер-министр Израиля и министр обороны Биньямин Нетаниягу.

Военные говорят, что речь идет об “уникальных маневрах”, в ходе которых отрабатывается взаимодействие крупных воздушных и сухопутных подразделений. ЦАХАЛ заявил: Нами достигнут самый высокий уровень кооперации за последние десять лет”.

В учениях принимают тысячи военнослужащих воздушных, сухопутных и морских сил израильской армии. Впервые в учениях такого масштаба принимают участие 14 истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35A с целью "продемонстрировать их летальность и многообразные возможности".

ЦАХАЛ симулирует войну с "Хизбаллой", с одновременными боевыми действиями против Сирии и Газы. Сценарий учений предусматривает мощные ракетные удары врага по израильскому тылу.

В сценарии учений враг прямо не назван, но есть его описание: “думающий, бросающий вызов и быстро реагирующий противник, располагающий технологиями и возможностями, выходящими за рамки сегодняшнего театра военных действий”.

Учения проходят на фоне максимальной напряженности  Персидском заливе, после того, как в Оманском заливе были атакованы два танкера. Атака произошла непосредственной близости от Ормузского пролива , через который проходит треть мирового экспорта нефти.


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