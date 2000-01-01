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Арабские партии объединяются для предстоящих выборов | Фото:20.06 20:15   MIGnews.com

Арабские партии объединяются для предстоящих выборов

Четыре политические партии, представляющие арабское меньшинство Израиля, объявили о намерении объединится для предстоящих выборов в Кнессет, сообщает The Times of Israel.

По данным источников, арабские партии уже работают над составлением единого списка, определяющего очередность получения законодателями мест в составе Кнессета, а также над политической платформой, стратегическим и административным планом.

Айман Уда, предполагаемый лидер группы, сказал, что арабские партии хотят отстаивать мир и демократию для всех граждан Израиля.

Напомним, что выборы запланировали на сентябрь.


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