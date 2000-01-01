Арабские партии объединяются для предстоящих выборов
Четыре политические партии, представляющие арабское меньшинство Израиля, объявили о намерении объединится для предстоящих выборов в Кнессет, сообщает The Times of Israel.
По данным источников, арабские партии уже работают над составлением единого списка, определяющего очередность получения законодателями мест в составе Кнессета, а также над политической платформой, стратегическим и административным планом.
Айман Уда, предполагаемый лидер группы, сказал, что арабские партии хотят отстаивать мир и демократию для всех граждан Израиля.