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Нетаниягу призвал миролюбивые страны поддержать США | Фото:20.06 19:49   MIGnews.com

Нетаниягу призвал миролюбивые страны поддержать США

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу обратился ко всем миролюбивым странам с призывом поддержать усилия США, направленные на то, чтобы остановить то, что он назвал эскалацией иранских провокаций.

Об этом в четверг, 20 июня пишет The Times of Israel.

Данное заявление глава правительства сделал в ходе сегодняшней встречи с владельцем спортивной команды New England Patriots Робертом Крафтом.

По словам Нетаниягу, в последние сутки можно было убедиться в том, что агрессия Тегерана стала более интенсивной в отношении Вашингтона и не только.

Он добавил, что Израиль поддерживает США и американских военнослужащих.

Комментарии Нетаниягу приходят в то время, когда мир обсуждает атаку иранцами американского беспилотника в Ормузском проливе.


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