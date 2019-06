20.06 19:49 MIGnews.com

Нетаниягу призвал миролюбивые страны поддержать США

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу обратился ко всем миролюбивым странам с призывом поддержать усилия США, направленные на то, чтобы остановить то, что он назвал эскалацией иранских провокаций.Об этом в четверг, 20 июня пишет The Times of Israel Данное заявление глава правительства сделал в ходе сегодняшней встречи с владельцем спортивной команды New England Patriots Робертом Крафтом.По словам Нетаниягу, в последние сутки можно было убедиться в том, что агрессия Тегерана стала более интенсивной в отношении Вашингтона и не только.Он добавил, что Израиль поддерживает США и американских военнослужащих.Комментарии Нетаниягу приходят в то время, когда мир обсуждает атаку иранцами американского беспилотника в Ормузском проливе.